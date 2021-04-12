约旦国王兄弟自王室危机以来首度同框

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（法新社安曼11日电） 约旦国家电视台画面显示，约旦国王阿布杜拉二世（King Abdullah II）今天和同父异母弟弟韩沙（Hamzah）同台，这是因韩沙被控图谋不轨引爆王室危机以来，两人首度一起露面。

时值约旦哈希米王国建国一百周年，这些影像显示王室成员聚集先人陵寝。

王室推特（Twitter）帐号上传一张团体照，图说写着「阿布杜拉二世国王、胡笙王储（Al Hussein）与韩沙亲王…共同造访已故国王阿布杜拉一世之墓」。

除了胡笙身穿军装，其他人都穿着便服。

约旦的天然资源贫瘠，邻近地区战火频仍，今天建国百年理当大肆庆祝，但这场宫廷危机与2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情使得庆祝活动蒙上阴影。

约旦政治分析师坎哈维（Labib Kamhawi）告诉法新社，国王和韩沙亲王同时出现「传递一个清楚讯息，亦即王室内部危机已经终结」，也「展现王室团结」。

坎哈维又说，但是韩沙实际上是站在国王、他的叔父以及王储身后，而并非站在国王身边，这意味他现在只是个普通亲王，地位已低于国王和王储。

韩沙是阿布杜拉二世的同父异母弟弟，过去曾是王储，但阿布杜拉二世2004年废除韩沙的王储地位，改立儿子胡笙。

韩沙本月3日寄一段影片给英国广播公司（BBC），内容是他抨击「至少15到20年来，我们治理结构中普遍存在的无能，而且每况愈下」，约旦政府指控韩沙涉入「煽动性阴谋」，「动摇王国安全」，韩沙和其他至少16人一起被拘捕

阿布杜拉二世7日表示，韩沙在他的「保护」之下，目前人在官邸，「相当安全」。在叔父居中调解下，韩沙已在一封签名信中表示效忠国王。

国家电视台发表阿布杜拉二世署名的演说：「我向你们保证，叛乱行动已连根拔除。」

© 2021 AFP