约旦国王抵雷马拉 会晤巴勒斯坦领袖阿巴斯

（法新社雷马拉28日电） 约旦国王阿布杜拉二世（King Abdullah II）今天飞抵约旦河西岸城市雷马拉（Ramallah），与巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）会面。

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这是2017年以来，阿布杜拉首次访问以色列占领的约旦河西岸。他此行正值4个阿拉伯国家的外交部长参加在以色列召开的一场史无前例会议。以国称这是一场「历史性」集会。去年以国接连与几个阿拉伯国家签署关系正常化协议，激怒了巴勒斯坦人。

这次访问距离穆斯林神圣的月份斋戒月（Ramadan）不到一周时间，去年斋戒月期间，约旦河西岸和以色列强占的东耶路撒冷发生多起暴力事件。

约旦国王本月稍早与以色列外交部长拉皮德（Yair Lapid）会晤，讨论斋戒月期间遏止动乱的策略。

巴勒斯坦官员一再警告，以色列1967年从约旦手中夺占的约旦河西岸，紧张情势正濒临「爆炸」。

在以色列占领的土地上，巴勒斯坦居民和犹太屯垦者（settlers）之间的紧张情势仍然很高，屯垦者居住的社区，按国际法广被视为非法。

巴勒斯坦人也经常在约旦河西岸与以色列安全部队爆发冲突，往往导致巴勒斯坦人死亡。

© 2022 AFP