约旦国王：数十年来最严重政治危机已解除

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（法新社安曼7日电） 约旦国王阿布杜拉二世（King Abdullah II）今天打破沉默，他告诉国人，同父异母弟弟韩沙（Hamzah）引发的数十年来最严重政治危机已经解除。

韩沙本月3日寄一段影片给英国广播公司（BBC），内容是他抨击「至少15到20年来，我们治理结构中普遍存在的无能，而且每况愈下」，约旦政府指控韩沙涉入「煽动性阴谋」，要「动摇王国安全」，韩沙和其他至少16人一起被拘捕。

韩沙是阿布杜拉二世的同父异母弟弟，过去曾是王储，但他的王储头衔在2004年遭撤销。

阿布杜拉二世今天表示，韩沙在他的「保护」之下，目前人在官邸，「相当安全」。在叔父居中调解下，韩沙已在一封签名信中表示效忠国王。

国家电视台发表阿布杜拉二世署名的演说：「我向你们保证，叛乱行动已连根拔除。」

「过去几天的挑战，对国家稳定而言并非最危险，对我来说却最痛苦，因为叛乱来自内外相逼。」

目前还不清楚国王所指的「外」，是来自王室以外还是王国以外。

约旦外交部长沙法迪（Ayman Safadi）4日表示，和外部势力有联系的阴谋策画者已遭起诉，但他拒绝透露其身分。（译者：陈怡君/核稿：刘文瑜）

© 2021 AFP