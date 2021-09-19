约翰尼斯堡2任市长相继亡 先后死于疫情车祸

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（法新社约翰尼斯堡19日电） 南非约翰尼斯堡市长办公室今天声明，市长马东戈（Jolidee Matongo）昨天在家乡苏威托（Soweto）与总统拉玛佛沙参加地方选举造势活动后，回程途中不幸车祸丧生。

46岁的马东戈8月10日才当选约堡市长，接替因感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）在7月病逝的前市长马库博（Geoff Makhubo）。

市长办公室声明指出，马东戈昨天返回家乡苏威托，赶在地方选举之前作选民登记。

南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）在推特（Twitter）发文表示：「很难理解这场悲剧的发生，马东戈市长才刚和我及苏威托居民热情活力地互动，没料到在如此短时间内传来噩耗。」

拉玛佛沙说：「马东戈突然去世令人措手不及，这是南非经济中心约堡在两个月内二度失去市长。」

根据拉玛佛沙和马东戈本人下午稍早上传社群平台的照片，显示两人在苏威托四处拜票，和居民交谈；马东戈穿着一件亮黄色运动服，上面有南非国民大会党（National Congress party）的标帜。

根据约堡市府网站，马东戈出生于苏威托，13岁开始从事学生政治活动，之后成为非洲民族代表大会青年团（ANC Youth League）一员。

马东戈办公室表示，将会「在适当时机」公布意外事故更多详情。

© 2021 AFP