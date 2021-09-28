约翰蓝侬1970年受访录音带拍卖 内含未问世歌曲Radio Peace

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（法新社哥本哈根28日电） 英国乐团披头四（The Beatles）已故成员约翰蓝侬（John Lennon）1970年接受4名丹麦中学生访问、全长33分钟的录音带，今天在丹麦拍卖。

约翰蓝侬与妻子小野洋子（Yoko Ono）当时在丹麦西部的日德兰半岛（Peninsula of Jutland）偏远地区过冬，1970年1月5日4名中学生为了撰写校刊，冒?大风雪拜访约翰蓝侬，访问中他谈及与妻子提倡的和平运动、乐团披头四、他的发型，甚至表示对自己在披头四中的形象感到沮丧。

在越战激烈进行期间，约翰蓝侬与小野洋子发起在床上宣扬爱与和平的抗议活动，并唱了不少反战歌曲。

录音带主人之一、现年68岁的霍仁（Karsten Hojen）告诉法新社：「我们走进客厅，看到约翰和洋子坐在沙发上，真是太神奇了。我们跟他们坐在一起，彼此靠得很近。」霍仁还说，他们一行人与约翰蓝侬夫妇言谈甚欢。

霍仁和他的朋友说服校长准许他们旷课，与约翰蓝侬谈论爱与和平。数个月后披头四正式宣布解散。

霍仁和他的朋友表示，他们决定舍弃这卷录音带，因为他们无法想像这卷录音带在他们的众多子女间传阅。霍仁说：「如果有博物馆或是小野洋子本人感兴趣，我们会很开心。」

负责这次拍卖的布鲁恩拉斯穆森拍卖行（Bruun Rasmussen Auction House）品牌主管拉斯穆森（Alexa Bruun Rasmussen）说，录音带中包含约翰蓝侬现场弹唱一首至今未曾问世的歌曲Radio Peace，预料录音带及相关照片成交价可高达4万欧元（约新台币129万元）。

© 2021 AFP