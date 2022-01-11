纪念非裔女诗人马雅．安杰洛 美发行新25美分硬币

（法新社纽约10日电） 美国铸币局（U.S. Mint）今天宣布，非裔美国诗人、运动人士马雅．安杰洛（Maya Angelou）正式出现在美国政府铸造的钱币上，创下非裔女性首例。

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着有「我知道笼中鸟为何歌唱」（I Know Why the Caged Bird Sings）一书的马雅．安杰洛，将是首位透过「杰出美国女性铸币计画」（American Women Quarters Program）受到缅怀的人物。

根据新闻稿，美国铸币局「已开始运送首批」刻有安杰洛肖像的25美分硬币。

美国铸币局副局长吉布生（Ventris Gibson）说：「能发行我国首批纪念美国女性与她们对美国历史贡献的流通硬币，是我的荣幸。」

「在这项具有历史意义的铸币计画下，2022年发行的每一枚25美分硬币，都是为了反映她们成就的广度与深度。马雅．安杰洛用语言激励人心、振奋大家的精神，她的肖像将出现在这系列首批硬币的反面。」

杰出美国女性铸币计画是在2021年1月签署成法。依计画，美国铸币局将在2022年到2025年每年发行不同的25美分硬币，刻上对美国有所贡献的5位女性先驱肖像。

过去90年来，25美分硬币一面刻有美国首任总统乔治华盛顿（George Washington）的肖像，另一面刻上一只老鹰。

新的25美分硬币是在费城与丹佛铸造，一面是乔治华盛顿，另一面是马雅．安杰洛。

2022年接受表扬的其他人物还有首位登上太空的美国女性赖德（Sally Ride）、原住民契洛基族（Cherokee Nation）首位女酋长曼基勒（Wilma Mankiller）、新墨西哥州投票权运动领袖妮娜．奥特罗．沃伦（Nina Otero-Warren）与华裔美籍电影明星黄柳霜。

安杰洛1928年生于密苏里州，是着名的散文家与诗人，她在非裔美国人民权运动期间曾与马丁．路德．金恩（Martin Luther King, Jr.）和麦尔坎X（Malcolm X）合作，并在前总统柯林顿第一次就职典礼上朗诵诗词。她在2014年与世长辞，享寿86岁。

© 2022 AFP