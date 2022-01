纪念非裔女诗人马雅．安杰洛 美发行新25美分硬币

(法新社纽约10日电) 美国铸币局(U.S. Mint)今天宣布,非裔美国诗人、运动人士马雅.安杰洛(Maya Angelou)正式出现在美国政府铸造的钱币上,创下非裔女性首例。

广告 继续浏览后续

着有「我知道笼中鸟为何歌唱」(I Know Why the Caged Bird Sings)一书的马雅.安杰洛,将是首位透过「杰出美国女性铸币计画」(American Women Quarters Program)受到缅怀的人物。

根据新闻稿,美国铸币局「已开始运送首批」刻有安杰洛肖像的25美分硬币。

美国铸币局副局长吉布生(Ventris Gibson)说:「能发行我国首批纪念美国女性与她们对美国历史贡献的流通硬币,是我的荣幸。」

「在这项具有历史意义的铸币计画下,2022年发行的每一枚25美分硬币,都是为了反映她们成就的广度与深度。马雅.安杰洛用语言激励人心、振奋大家的精神,她的肖像将出现在这系列首批硬币的反面。」

杰出美国女性铸币计画是在2021年1月签署成法。依计画,美国铸币局将在2022年到2025年每年发行不同的25美分硬币,刻上对美国有所贡献的5位女性先驱肖像。

过去90年来,25美分硬币一面刻有美国首任总统乔治华盛顿(George Washington)的肖像,另一面刻上一只老鹰。

新的25美分硬币是在费城与丹佛铸造,一面是乔治华盛顿,另一面是马雅.安杰洛。

2022年接受表扬的其他人物还有首位登上太空的美国女性赖德(Sally Ride)、原住民契洛基族(Cherokee Nation)首位女酋长曼基勒(Wilma Mankiller)、新墨西哥州投票权运动领袖妮娜.奥特罗.沃伦(Nina Otero-Warren)与华裔美籍电影明星黄柳霜。

安杰洛1928年生于密苏里州,是着名的散文家与诗人,她在非裔美国人民权运动期间曾与马丁.路德.金恩(Martin Luther King, Jr.)和麦尔坎X(Malcolm X)合作,并在前总统柯林顿第一次就职典礼上朗诵诗词。她在2014年与世长辞,享寿86岁。

© 2022 AFP