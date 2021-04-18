纳瓦尼传命危 俄反对派号召21日示威

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（法新社莫斯科18日电） 正在狱中绝食的俄罗斯异议人士纳瓦尼传出命在旦夕后，他的幕僚号召俄国人21 日上街示威协助救他性命。

纳瓦尼（Alexei Navalny）的医师团队成员之一阿什赫敏（Yaroslav Ashikhmin）昨天在脸书（Facebook ）透露，纳瓦尼的健康情况正在迅速恶化，「随时」有可能心搏停止。

44岁的纳瓦尼是最知名的俄罗斯反蒲亭人士。他去年遭到几乎致命的神经毒剂攻击，据他所称是莫斯科下的毒手。

纳瓦尼在国外治疗康复后，今年1月返国旋即被捕；2月被判违反2014年挪用公款案遭定罪的缓刑条件，遭流放至波克罗夫（Pokrov）服刑2年半。他3月31日展开绝食抗议，要求背痛和双腿麻木问题获得适当治疗。

纳瓦尼的地方办公室主任伏科夫（Leonid Volkov）今天在脸书发文，号召俄罗斯人21日晚间在蒲亭发表国情咨文演说后数小时走上街头示威。他写道：「该是行动的时候了。我们讲的不只是纳瓦尼的自由，还有他的生命。」

伏科夫说，这场示威可能成为对抗「绝对邪恶」的决定性战役，或许会是未来几年见不到的最后一场俄罗斯反对派集会。

他表示：「号召所有你认识的人一起来到市中心广场。」还说这场示威的规模应该要盛大，「别认为我们无法改变任何事」。

© 2021 AFP