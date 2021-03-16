纳瓦尼服刑自述如在集中营 夜里一小时被叫醒一次

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（法新社莫斯科15日电） 俄罗斯头号异议人士纳瓦尼（Alexei Navalny）今天说，他被关在「不折不扣的集中营」里。纳瓦尼先前被判两年半有期徒刑，正在莫斯科郊区的罪犯流放地服刑。

媒体曾广泛报导纳瓦尼会在俄罗斯最恶名昭彰的监狱之一服刑，他今天这番话首度证实了这类说法。俄罗斯约有超过600处劳动营。

纳瓦尼在社群网站Instagram上传一张自己平头的旧照片，并写道：「我必须承认，俄罗斯监狱制度还是令我大吃一惊。」

他说：「我先前不知道在距离莫斯科100公里的地方，会有一座不折不扣的集中营。」

他还表示，他身处莫斯科东北方的伏拉迪米尔地区（Vladimir region）波克罗夫（Pokrov）镇上的「2号刑事流放地」（Penal Colony No.2），「才刚剃过头」。

纳瓦尼说：「到处都有监视器，每个人都被监控，有任何小违规，他们都要写报告上交。」

「我想楼上有人读了乔治・欧威尔（George Orwell）的『1984』之后说：酷，就这么做吧，透过剥夺人性来施教。」

纳瓦尼描述，他夜里「每小时」被人叫醒一次，那个人对着他拍照，同时确认「有越狱倾向」的受刑人还在牢房里。

他表示，他在狱中尚未目击任何暴力迹象，但由于「犯人都很紧绷」，他觉得先前媒体报导的暴力事件很可信。

纳瓦尼去年遭人以神经毒剂毒害，差点丧命，被送往德国治疗后捡回一命，但今年一月中旬，刚返抵俄罗斯就被警方拘留，莫斯科法院上月初判处他须服刑。

俄罗斯媒体报导，纳瓦尼的律师米哈伊洛娃（Olga Mikhailova）今天也证实，纳瓦尼人在流放地，她可以前往探视。

本月稍早，曾在流放地服刑近两年的政治运动者柯托夫（Konstantin Kotov）告诉法新社，那里的受刑人遭受「非人」待遇。

© 2021 AFP