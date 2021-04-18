纳瓦尼狱中绝食性命堪忧 拜登：处境太不公平

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（法新社莫斯科17日电） 俄罗斯异议人士纳瓦尼（Alexei Navalny）的医生表示，由于纳瓦尼狱中绝食，「随时」有可能面临心搏停止，对此，美国总统拜登表示纳瓦尼的处境「完全不公平」。

纳瓦尼是俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）最知名的批评者，3月31日在狱中展开绝食抗议，以求背痛和双腿麻木问题获得适当治疗为止。

纳瓦尼私人医师瓦西里耶娃（Anastasia Vasilyeva）、心脏科医师阿什赫敏（Yaroslav Ashikhmin）等人组成的团队，已要求狱方允许他们立刻入内探视。

阿什赫敏今天在社群媒体脸书（Facebook）上指出，纳瓦尼有高血钾情形，应送进加护病房治疗，「我们的病人随时有可能没命，致命性心律不整的情况随时可能发生」。

一般而言，血液内钾离子浓度每公升高于6.0毫莫耳就需要立即治疗。而医生表示，纳瓦尼的血钾值每公升达7.1毫莫耳。

瓦西里耶娃在推特（Twitter）张贴声明表示：「这意味着肾功能受损和严重心律问题随时都有可能发生。」

拜登今天被记者问及此事回应表示，纳瓦尼目前的处境「完全不公平」、「完全不恰当」。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP