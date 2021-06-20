纳瓦尼遭下毒显遇害 美国拟再制裁俄罗斯

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（法新社华盛顿20日电） 俄罗斯知名反对派领袖纳瓦尼（Alexei Navalny）遭毒害险些丧命，白宫国安顾问苏利文（Jake Sullivan）今天表示，美国打算对此再度制裁俄罗斯。

法新社报导，身陷囹圄的纳瓦尼遭毒害幸存康复后于今年1月返回俄国随即被捕，他是俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）最旗帜鲜明的批评者，并说遭毒害是莫斯科当局精心策划。

苏利文接受美国有线电视新闻网（CNN）节目「美国国情」（State of the Union）访问表示：「我们已就纳瓦尼遭毒害制裁俄罗斯…对于俄罗斯在境内使用化学毒剂迫害他们的公民，我们会同了欧洲盟邦让俄罗斯付上代价。」

他说：「针对纳瓦尼遭毒害，我们正打算采取另一套制裁措施，我们已经表明我们不会手下留情。」

对于美国有意就纳瓦尼遭毒害再度颁布制裁措施，莫斯科方面则予以驳斥，并警告俄罗斯将回击。

俄罗斯外交部发言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）说：「我们向来以合法正当的行动，回击美国非法的制裁，很奇怪华府有些人就是喜欢兜圈子，并且没完没了的翻旧帐。」

美国总统拜登（Joe Biden）日前表示，倘若囚禁中的俄国知名异议人士纳瓦尼身故，不仅将伤害俄罗斯和世界各国关系，也将重创美俄关系。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP