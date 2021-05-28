纳米比亚肯定德国 坦承曾犯种族灭绝罪行

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（法新社纳米比亚温荷克28日电） 纳米比亚今天表示，德国坦承殖民占领纳米比亚期间曾犯下种族灭绝罪行并承诺提供11亿欧元经济援助，是「朝正确方向迈出的一步」。

纳米比亚总统甘戈柏（Hage Geingob）的发言人亨加里（Alfredo Hengari）告诉法新社：「德国方面承认犯下种族灭绝罪行，是朝正确方向迈出的第一步。」

亨加里另表示，为了制订「与德国商定事项的执行方式」，甘戈柏未来数周将与当年受害的族群召开会议。

德国殖民者在1904到1908年大屠杀中杀害数万名赫雷罗族（Herero）与纳马族（Nama）原住民，被史学家称为20世纪的首宗种族灭绝事件，也使得纳德两国关系交恶数年。

德国曾于1884年到1915年对纳米比亚进行殖民统治。德国在与纳米比亚针对屠杀事件协商5年多后，外长马斯（Heiko Maas）今天肯定双方达成共识。

他表示，为了「用行动证明我们体认到受害者承受的巨大折磨」，德国将透过一项11亿欧元的财政计画来支援纳米比亚「重建与发展」。

根据熟知协商内容的消息人士说法，这笔款项将分30年支付，且主要须嘉惠赫雷罗族与纳马族的后代。然而，马斯明确指出，这笔款项不会开启任何「合法要求赔偿」的大门。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2021 AFP