纳达尔克法对手晋澳网8强 德第3种子兹韦列夫出局

（法新社墨尔本23日电） 西班牙网球名将纳达尔今天首盘遭遇抢七局面，但有惊无险直落三击退法国好手马纳里诺，晋级澳洲公开赛8强赛，将遭遇淘汰德国第3种子兹韦列夫的加拿大新秀沙波瓦洛夫。

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正追逐创纪录第21个大满贯赛事冠军的纳达尔（Rafael Nadal）第一盘遭马纳里诺（Adrian Mannarino）紧追不舍，抢七时终以16比14胜出，最后以7比6（16比14）、6比2、6比2击败马纳里诺。

35岁的纳达尔是2009年澳网男单冠军，墨尔本今天闷热而潮湿，他在史诗般的28分钟抢七对决取胜后激动振臂欢呼。他赛后表示：「第一盘非常刺激。」

纳达尔上一回合击败俄罗斯好手卡察诺夫（Karen Khachanov），但这次参赛澳网以来首度失掉一盘。他将在8强赛事中对决加拿大第14种子沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）。

沙波瓦洛夫今天以6比3、7比6（7比5）和6比3击败兹韦列夫（Alexander Zverev）。兹韦列夫是奥运冠军，仍在寻求他的第一个大满贯赛事冠军。

22岁的沙波瓦洛夫说：「能和纳达尔这样的好手对阵总是一种荣幸。」

澳网女子赛事方面，获去年法国网球公开赛冠军的捷克第4种子卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova），击败颈部出问题的两届澳网冠军、白俄罗斯前球后艾萨兰卡（Victoria Azarenka），将在8强赛对上非种子的美国好手基斯（Madison Keys）。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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