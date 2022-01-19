纳达尔击败汉夫曼 晋级澳网第3轮

（法新社墨尔本19日电） 西班牙男网名将纳达尔今天在澳洲网球公开赛中，以6比2、6比3、6比4轻取从会外赛晋级的德国选手汉夫曼，顺利闯进第3轮，继续朝生涯第21座大满贯赛男单冠军迈进。

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这次男单签表中唯有纳达尔（Rafa Nadal）拿过澳网冠军，塞尔维亚籍现任世界球王乔科维奇（Novak Djokovic）和瑞士好手费德瑞（Roger Federer）皆缺席本届赛事。3人目前都拥有20座大满贯赛男单冠军。

2009年澳网冠军纳达尔跟世界排名126的汉夫曼（Yannick Hanfmann）先前只曾在2019年法国公开赛交手过一次，当时纳达尔仅丢失6局，以直落三取胜。

30岁的汉夫曼今天在拉佛球场（Rod Laver Arena）表现比之前稍好，但仍不足以困扰纳达尔。这次纳达尔一共打出30颗致胜球、破对手发球局4次，并救回自己面临的两个破发点。

不过，纳达尔在5个赛末点后才收下胜利，比赛耗时2小时42分钟。

大会第6种子纳达尔下一轮将对上俄罗斯选手卡察诺夫（Karen Khachanov）或法国选手班奇（Benjamin Bonzi），争取第4轮门票。

© 2022 AFP