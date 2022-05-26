纳达尔大满贯生涯第300胜 法网顺利晋级3轮

（法新社巴黎25日电） 西班牙猛将纳达尔（Rafael Nadal）今天拿下大满贯赛生涯第300胜，以6比3、6比1、6比4直落三击败持外卡参赛的法国对手穆特（Corentin Moutet），晋级法国网球公开赛男单第3轮。

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坐拥21座大满贯赛单打冠军的纳达尔接下来将对上大会第26种子、荷兰选手范德赞德舒尔普（Botic Van de Zandschulp），争取法网男单16强门票，继续寻求个人法网第14冠。

纳达尔是继瑞士天王费德瑞（Roger Federer，369胜）和塞尔维亚名将乔科维奇（Novak Djokovic，325胜）之后，第3位在大满贯赛取得300胜的男单球员。

下周将满36岁的纳达尔如果接下来都晋级，也可能在8强遭遇世界排名第一的塞尔维亚名将乔科维奇。乔科维奇去年法网在4强赛擒伏纳达尔，最后决赛击败希腊对手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）夺冠。

乔科维奇今天也晋级法网第3轮，终场以6比2、6比3、7比6（7/4）击败斯洛伐克选手莫肯（Alex Molcan）。莫肯是乔科维奇前教练瓦依达（Marian Vajda）新的子弟兵，乔科维奇发出10记「爱司」，打出40个致胜球，以直落三解决世界排名第38的莫肯。

乔科维奇下一场将出战斯洛维尼亚选手贝德尼（Aljaz Bedene），争取16强门票。

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