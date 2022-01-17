纳达尔晋澳网次轮 拚大满贯21冠纪录

（法新社墨尔本17日电） 西班牙猛将纳达尔（Rafael Nadal）今天以6比1、6比4、6比2轻取美国对手希隆（Marcos Giron），挺进澳洲网球公开赛男子单打第2轮，力拚生涯第21座大满贯赛男单冠军纪录。

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拥有澳网9冠的塞尔维亚名将乔科维奇（Novak Djokovic）因未符合澳洲防疫入境规定，昨天遭到驱逐出境后，澳网男单签表中只剩纳达尔拿过澳网冠军。

大会第6种子纳达尔第2轮对手将是澳洲选手科基纳基斯（Thanasi Kokkinakis）或德国选手汉夫曼（Yannick Hanfmann）。

纳达尔曾在2009年澳网击败瑞士好手费德瑞（Roger Federer）夺冠，如今将寻求个人第21座大满贯赛男单冠军纪录，有望打破与费德瑞及乔科维奇并列20冠的局面。

力甩脚伤阴霾的纳达尔说：「人永远不知道何时能伤愈复出，情况很艰难，一天过一天，但我保持积极的态度。」

他表示：「上周我在这里（墨尔本）赢了3场比赛和1场冠军赛。我先前度过了非常具有挑战性的几个月，有难熬的时刻和很多的疑问，但我已能照顾好我的脚伤。」

纳达尔说，他到澳洲之前染疫后还是有点累，但他也说「当时症状没好，我在床上躺了4天，但我后来开始感觉好多了，而且我的PCR检测呈阴性后才来澳洲」。

© 2022 AFP