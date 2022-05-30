纳达尔法网8强赛对战乔科维奇 生涯前景受考验

（法新社巴黎30日电） 西班牙男网名将纳德尔与长年对手、现任世界球王乔科维奇，将在本届法国公开赛8强赛对决。两人生涯第59场对战将在31日晚间进行，未如13届法网冠军纳达尔所愿在白天比赛。

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法国公开赛官方人士今天证实，纳达尔（Rafael Nadal）与乔科维奇（Novak Djokovic）的比赛将在明晚于中央球场（Court Philippe Chatrier）开灯举行。当天另一场8强赛西班牙新星艾卡拉兹（Carlos Alcaraz）对上德国名将兹韦列夫（Alexander Zverev），则将在下午进行。

纳达尔上周表示：「我不喜欢夜间在红土比赛，因为空气会比较潮湿，球速更慢，尤其若是气温低时，可能让人感觉非常沉重。」

乔科维奇与纳达尔长达16年的史诗般竞争关系，将在这场比赛重现。去年法网夺冠的乔科维奇若是获胜，不仅可取得4强赛门票，也可能结束纳达尔的网球生涯。

6月3日将满36岁的纳达尔，自2005年拿下首座法网冠军以来，在这项大满贯赛事累积史上最高109场胜利，仅输过3场比赛。

他在本届法网第4轮比赛对上21岁加拿大好手奥格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）时，罕见打了5盘大战才胜出，是他在法网第3次被逼到5盘。

纳达尔在赛后坦言，现在不只事关他今年的法网冠军头衔，也可能攸关他的整个网球生涯前景。

纳达尔表示：「我知道自己的情况，也接受它。我没什么好抱怨的。」他在抵达法网前，还不确定自己能否参赛，因为他在今年罗马大师赛（Rome Masters）期间长年足伤复发，他的网球生涯一大部分时间都为这个伤所苦。

纳达尔说：「我单纯享受还能在这里再比赛一届。而且老实说，我在这里打的每一场比赛，我都不知道会不会是我在法网的最后一场比赛。」

乔科维奇自从2006年在法网首度对上纳德尔后，至今两人对战累积30胜28败纪录。不过，纳达尔在红土球场以19胜8败战绩优于乔科维奇，且两人在法网的9次对战，7次由纳达尔取胜。

然而，乔科维奇去年在法网4强赛击败纳达尔，最后赢得生涯第2座法网奖杯。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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