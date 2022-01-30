纳达尔澳网封王 乔科维奇费德瑞道贺

（法新社巴黎30日电） 澳洲网球公开赛男单决赛，西班牙纳达尔今天赢得史诗级的逆转胜封王，并笑纳21座大满贯金杯傲视当今网坛群雄，乔科维奇与费德瑞相继道贺，这两人皆囊括20座大满贯金杯。

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法新社报导，费德瑞（Roger Federer） 在社群网站Instagram发文说：「你令人钦佩的敬业态度、全力以赴与奋战精神，激励了我和遍及全球的无数人。」

乔科维奇（Novak Djokovic）原本也是被看好可望成为首个赢得21座大满贯金杯的得主，却因本届澳网赛前被驱逐出境而梦碎，不过他还是在推特发文向纳达尔（Rafael Nadal）道贺：「了不起的成就，再次展现始终令人印象深刻的奋战精神。」

纳达尔对手俄罗斯的梅迪维夫（Daniil Medvedev）虽然在澳网男单封王战率先拿下前两盘，可惜未能守成与金杯失之交臂。

这位现年25岁比纳达尔年轻10岁的网坛好手表示：「当然，若是我想要赢，某些小地方、小细节，我可能还得再加强，不过这就是网球，这就是命，纳达尔打得超现实，他提升了他的境界。」

西班牙「蛮牛」纳达尔在澳网男单决赛，对上小他10岁的梅迪维夫，两人大战5小时24分钟，最终纳达尔以2比6、6比7（5比7）、6比4、6比4、7比5逆转胜夺冠。

35岁的纳达尔经历威胁职业生涯的脚伤，一直在调整打法，以弥补危及他非凡生涯的足部疾病「穆勒．魏斯氏症」（Muller-Weiss syndrome）；这一疾病相当罕见，是由发育不良的骨骼所致。

纳达尔还曾确诊COVID-19（2019冠状病毒疾病），但他仍缔造了若干令人难以置信的表现，像是今年开季赢得10连胜，在澳网热身赛、ATP250墨尔本公开赛夺冠，并且29度打进大满贯赛事的决赛，其中澳网占6次。（译者：曹宇帆）

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