纳达尔澳网8强5盘大战爆冷出局 败给西西帕斯

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（法新社墨尔本17日电） 西班牙名将纳达尔今天在澳洲网球公开赛（Australian Open）8强与希腊好手西西帕斯上演5盘大战，终场遭逆转淘汰无缘晋级，也失去争夺创纪录生涯第21座大满贯男单冠军机会。

世界排名第二的纳达尔（RafaelNadal）今天比赛先轻松拿下前2盘，第三盘遭第5种子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）逼成抢7又未能拿下，随后气势倒向对手，最后以6比3、6比2、6比7（4比7）、4比6、5比7败北。

22岁的西西帕斯和34岁的纳达尔交手过8次，这是他第2度击败纳达尔。西西帕斯今天共击出49记致胜球和17记爱司球（ace），他赛后表示：「我不知道第三盘之后发生什么事。我像只小鸟般飞翔，一切都顺我的意。」

西西帕斯将逆转得胜归功于自己沉得住气。「我能够维持一贯情绪，在关键时刻保持冷静。我一直努力不露声色，我对于自己在场上展现的态度感到高兴。」

这是纳达尔第二次在大满贯赛先拿下2盘再输掉比赛，上一次追溯到2015年的美国网球公开赛（US Open），当时他在第三轮败给义大利选手佛吉尼尼（FabioFognini）。

这是西西帕斯生涯第2度闯入澳网4强，他将和俄罗斯名将梅迪维夫（Daniil Medvedev）争夺决赛门票。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP