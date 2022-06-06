纳达尔生涯岌岌可危 本周将治疗陈年脚伤

（法新社巴黎5日电） 西班牙猛将「蛮牛」纳达尔今天赢得生涯第14座法国网球公开赛男单冠军，其实他左脚旧伤复发，法网这两周场场都得打止痛针才能上场，屡破纪录的职业生涯岌岌可危。

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法网封王后，纳达尔（Rafael Nadal）的挑战还没完，因为接下来这周他的医疗团队将使用「射频烧灼术」（Radiofrequency Ablation Therapy, RFA）来破坏将痛感传递到大脑的神经。如果不成功，纳达尔将考虑接受大型手术。 36岁的纳达尔今天在法网男单决赛以6比3、6比3和6比0直落三轻取挪威好手路德（Casper Ruud），从他2005年19岁首闯法网就夺冠以来，17年间拿到了22座大满贯赛男单冠军。

纳达尔成为法网赛史上最年长的男子单打冠军得主，但其实今年征战法网前，困扰多年的脚伤复发，他甚至不知道自己能不能前来参赛。 今天封王后，纳达尔透露他和医疗团队正面临攸关成败的关键一周。

纳达尔说：「很明显，以我现在的状况，我没办法继续前进，我也不想这样下去。我会继续尝试找到解决办法，改善我的脚现在的状况。」 纳达尔表示，他都是靠左脚神经打麻醉才撑得过此次法网，现在他的医疗团队会用「射频烧灼术」来试看看。 「如果有效，我就继续；如果没效，就是另一个故事了。我会问自己是不是准备好接受大型手术，但那没办法保证我有竞争力，也可能要花很长时间才能复出。」 眼见温布顿锦标赛短短3周后就要举行，纳达尔得和时间赛跑。他2008年和2010年两度在全英俱乐部（All England Club）夺冠，如果今年能顺利封王，距离达成1969年来首次的男子年度大满贯，就将只差美国公开赛1步。 纳达尔表示：「我很喜欢温布顿，但如果你问我会不会去打，我不能给你明确答案，看治疗有没有效吧。」 「如果能靠消炎药打球，我会打，如果是靠麻醉剂打球，那就免了，我不想再经历那种状况了。」

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