纳达尔苦战晋级法网8强：每场都当最后1场打

（法新社巴黎29日电） 西班牙猛将纳达尔今天苦战5盘后挺进法国网球公开赛男单8强，他赛后表示，征战多年伤痛缠身，让他不由得会想，「现在在这里每场比赛，都可能是最后一场」。 35岁的纳达尔（Rafael Nadal）今天花了4小时又21分钟，才以3比6、6比3、6比2、3比6、6比3力退加拿大好手奥格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime），生涯第16度挺进法网8强。

广告 继续浏览后续

纳达尔先前出赛罗马大师赛时脚伤复发，甚至不知道能不能顺利参加法网。去年他错过了温布顿锦标赛、奥运以及美国公开赛。

2005年初次参加法网就勇夺男单冠军的纳达尔说：「我知道我的状况，我也接受我的状况，我不能抱怨太多。我挺进了法网8强，两个半星期前，我还不知道能不能来到这里。」

「我就是单纯享受我又能有1年来到这里这件事，坦白说，我不知道现在我在这里打的每场球，会不会是网球生涯在罗兰盖洛斯球场（Roland Garros）的最后1场。」

「这就是我现在的状况；当然，我又再用我的脚挺过了1场艰难的球赛，我不知道接下来会怎么样。」 纳达尔将在8强赛遇上世界排名第1的乔科维奇（Novak Djokovic），这是两人第10度在法网交手，也是2006年两人首度对战以来，生涯第59度遭遇。 纳达尔对此表示：「我们都很熟悉彼此，对战历史多，我只能说，我会专心打，试着拿出我最好的球技，战到最后。」

© 2022 AFP