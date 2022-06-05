纳达尔轻取路德 缔造法网14度封王纪录

（法新社巴黎5日电） 西班牙网球名将「蛮牛」纳达尔今天以6比3、6比3和6比0直落三击败挪威好手路德，缔造14次在法国公开赛封王纪录，并再写历史新页，赢得生涯第22座大满贯赛冠军。

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第5种子纳达尔（Rafael Nadal）和第8种子路德（Casper Ruud）在冠军战对决，首盘开始后双方先互破发球局，纳达尔随后再持续破发，抢得4比1领先，未受路德反扑影响，保持优势抢下这盘。

第二盘路德全力反攻，在第4局破发后抢得3比1领先，但纳达尔随后反破，并一连拿下5局，以6比3再下一城。第三盘纳达尔乘胜追击，打得路德全无还手之力，挂零终场。

纳达尔赢得大满贯赛冠军的次数已增至22次，领先老对手塞尔维亚名将乔科维奇（Novak Djokovic）和瑞士好手费德瑞（Roger Federer）两次。

截至目前为止，纳达尔在法网的战绩是112胜3负，3场输掉的比赛中，有两场是败在乔科维奇手下。

这是纳达尔生涯第14次踏上法网冠军赛舞台，也是他第30次争夺大满贯赛冠军头衔。纳达尔17年前首度参赛即拿下法网冠军，他后来曾在红土比赛上指导路德，如今两人狭路相逢，犹如一场师徒大战。

36岁的纳达尔击败23岁的路德成功称王，成为法网赛史上最年长的男子单打冠军得主。先前纪录保持者是同样来自西班牙的已故好手吉梅诺（Andres Gimeno），他曾在50年前以34岁「高龄」拿下法网冠军。

上个月，纳达尔职业生涯不断困扰着他的左脚伤势在罗马再度爆发，让他能否顺利参加法网打上了一个大问号。尽管存有隐忧，但纳达尔在法网一路过关斩将，杀进最终的决赛，过程仍令人印象深刻。

他先是打了5盘、花了4个多小时，才击败加拿大选手奥格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）晋级8强，接着和乔科维奇激战4个小时，艰苦闯进4强。

4强赛与德国好手兹韦列夫（Alexander Zverev）鏖战3个小时后，纳达尔才在兹韦列夫脚踝受伤、被迫拄着拐杖退赛离场的情况下，晋级决赛。

路德是首位闯进大满贯赛单打决赛的挪威男球员，这是他生涯首度与纳达尔交手。

© 2022 AFP