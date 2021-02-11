纳达尔轻松挺进澳网第三轮

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（法新社墨尔本11日电） 西班牙网球天王纳达尔今天在澳洲网球公开赛第二轮挺过背痛和球迷闹场插曲，以直落三轻取美国对手莫阿。

男单世界排名第二的纳达尔（Rafael Nadal）自从1月抵达澳洲后，便持续忍受下背紧绷问题。但今天他在屋顶关闭的拉佛球场（Rod Laver Arena）出赛时，几乎没露出任何背伤迹象，整场比赛只失7局。

终场纳达尔以6比1、6比4、6比2击败从会外赛打起的莫阿（Michael Mmoh），顺利挺进澳洲网球公开赛（Australian Open）第三轮。但他赛后表示，自己的背部状况仍未达满分。

纳达尔表示：「老实说还没控制住。我继续做我能够做的。如果你们看我发球的动作，那和我想要的不一样。但我就是每天一直想办法找出解决的方法。」

今天这场比赛第二盘被一段奇特插曲打断。一位女球迷对纳达尔叫嚣抱怨，还比出不雅手势，最后被请出场。

不过纳达尔并未受到影响，他在等待事件排除时只是一笑置之。在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情席卷全球下，比赛能有现场观众似乎已令他感到开心。

寻求生涯第21座大满贯赛冠军奖杯的纳达尔，下一场比赛将对上英国好手诺瑞（Cameron Norrie）。

© 2021 AFP