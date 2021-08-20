纳达尔饱受脚伤之苦 提前结束2021赛季

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（法新社巴黎20日电） 西班牙网球名将纳达尔今天宣布，由于自法国网球公开赛以来一直为脚伤所苦，他将提前结束2021年赛季，这表示他将错过30日登场的美国公开赛。

「蛮牛」纳达尔（Rafael Nadal）在推特（Twitter）上宣布，将结束2021年赛季，并表示他的左脚一年来承受相当多苦痛，甚至已超越他该负荷的程度，「我必须花些时间解决这问题，或至少改善情况」。

纳达尔在法网（Roland Garros）四强赛败给世界球王乔科维奇（Novak Djokovic）后，先后放弃了温布顿锦标赛（Wimbledon）和东京奥运，直到本月稍早的华盛顿公开赛才重返球场。

纳达尔在32强赛击败美国选手沙克（Jack Sock），但在16强赛历经3盘不敌南非选手哈里斯（LloydHarris）。

35岁的纳达尔赛后表示「脚好些了」，但他11日仍因脚伤而宣布退出多伦多赛事，也错过了现正进行中的辛辛那提网赛，这一向是美国公开赛（US Open）的热身战。

纳达尔表示，想让自己的脚有时间痊愈，以期能在2022年带着十足威力卷土重来；「我将发挥最大热情，竭尽所能以恢复最佳状态，并抱持着我最重要的目标重回赛场」。

© 2021 AFP