纳达尔、大直美 分获劳伦斯奖最佳男女运动员

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（法新社西班牙塞维雅6日电） 劳伦斯世界体育大奖的得主今天揭晓，年度最佳男、女运动员得主分别是「西班牙蛮牛」纳达尔、大直美，两人都是网球选手。

劳伦斯世界体育大奖（Laureus World SportsAwards）今年因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的关系，史上首次以线上形式举行颁奖典礼。

男网世界排名第2纳达尔（Rafael Nadal）去年夺下他生涯第13座法国网球公开赛冠军，也是他个人第20座大满贯冠军，追平「瑞士特快车」费德勒（RogerFederer）的纪录，也让他拿下他第4座劳伦斯奖。

纳达尔说：「在法网夺冠，追平费德勒生涯20座大满贯冠军纪录，真的是令人难忘的一刻。」

去年在美国网球公开赛摘下后冠的大直美，生涯两度在美网夺冠，生涯获得4座大满贯冠军，也收下她第2座劳伦斯奖。

大直美受人关注的，不只她在场上的表现，还有她反种族歧视的立场，尤其在美国公开赛时，每场比赛都戴着不同名字的口罩，上头印着不同非裔美籍受害人的名字。

大直美说：「关于我在球场上的作法，我认为为自己发声很重要。因为就我而言，我觉得自己时常退缩，担心人们对我的看法。但如果你有个平台，能好好利用它是十分重要的。」

© 2021 AFP