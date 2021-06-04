纳达尔35岁庆生 直落三击败地主晋级法网第3轮

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（法新社巴黎3日电） 西班牙「蛮牛」纳达尔（Rafael Nadal）今天以6比0、7比5、6比2直落三击败法国好手贾斯克（Richard Gasquet），晋级法国网球公开赛第3轮，以胜利之姿庆祝自己35岁生日。

法新社报导，这位法网13届金杯得主正寻求创纪录的21次大满贯男单冠军头衔。他今天生涯第17次与世界排名第53的贾斯克交手获胜，保持17胜0败的不败之身。

受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情规定晚间9时后宵禁影响，两人在空荡的中央球场（Court Philippe Chatrier）比赛，贾斯克第1盘仅得9分。

他第2盘短暂反击，从2比5追到5比5，但最终仍未能抵挡对手攻势。纳达尔第3盘破发取得4比2领先，奠定胜基。

世界排名第3的纳达尔下一战将面对英国选手诺瑞（Cameron Norrie）。纳达尔本赛季已在澳洲网球公开赛（Australian Open）和巴塞隆纳公开赛（Barcelona Open）两度击败诺瑞。

贾斯克今天落败，意味着地主国法国选手们在法网男单前两轮全军覆没，为历来首见。（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）

© 2021 AFP