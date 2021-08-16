纽奥良推出健康通行证 盼防疫但无碍狂欢游客潮

广告 继续浏览后续

（法新社纽奥良16日电） Delta变异株疫情肆虐全美，然而，南部路易斯安那州的确诊病例数直直攀升，是美国感染率最高的地方，深具历史意义的纽奥良市决定追随纽约和旧金山脚步，推出健康通行证。

医院人满为患、医护人员努力与冲高的疫情搏斗，路易斯安那州的平均每日感染率已经达到每10万人就有126人染疫。

纽奥良从今天起要求民众进入一系列场所前，必须出示「健康通行证」。

纽奥良市市长肯崔（LaToya Cantrell）表示：「我们今天走到这一步，是因为真的毫无选择。情况危急，而我们已经没有时间。」

民众未来进入酒吧、餐厅、体育场和健身中心等场所，须出示接种疫苗或是筛检阴性证明，甚至是参加大型户外活动，像是到路易斯安那超级巨蛋（Superdome）观看职业美式足球联盟（NFL）比赛也不例外。

纽奥良民众对于这项严格规定，正反态度不一。

有些人放下疑虑，前往疫苗中心接种第一剂疫苗。而有些人不知道是基于叛逆还是无知，仍对新规定嗤之以鼻。

在2005年曾受卡崔娜飓风侵袭的杜梅（Treme），疫苗中心设立在一处停车场，同时也提供病毒筛检。

然而，现场状况似乎反映了路易斯安那州的意见分歧，十多辆汽车排队等待筛检，但3名美国国民兵看守的疫苗接种帐篷，里头却只有小猫两三只。

路易斯安那州迎来爆炸式疫情的同时，疫苗接种率却在后头苦苦追赶。

尽管接种疫苗的速度在7月中旬出现上升趋势，但仅有37.9%人口完成接种，比起全美的51.1%仍是远远落后。

对于34岁的贾斯汀（Justin）和他26岁的伴侣来说，推出健康通行证真的带来很大影响。两人来自佛罗里达州，而且是运动迷，无法想像没办法去看比赛或上健身房。

软体工程师贾斯汀说：「那真的是最后一根稻草。我是个健身狂，所以老实说，那是我（接种疫苗）的主要动力。」

每个人基于各式不同原因前来接种疫苗。只会说一点英文的移民珍妮（Jenny）说，她工作的餐厅要求所有员工都接种疫苗，她打疫苗是为了保住工作。

这并非COVID-19（2019冠状病毒疾病）第一次重创路易斯安那州。

原本就很严重的第一波疫情，在去年的纽奥良（New Orleans）狂欢节日（Mardi Gras）之后更加恶化。狂欢节日每年2月举行，吸引大批民众到法国区（French Quarter）狂欢。

虽然纽奥良已经取消所有大型活动，并禁止公众集会。然而，即使Delta变异株疫情正在美国南部肆虐，法国区依旧充满活力。

每个晚上，数以百计观光客和开趴的人挤爆这里，鲜少有人配戴口罩。

满是行人的布朋街（Bourbon Street）已经甩掉去年的灰色调，回到以往的五光十色。戴着廉价塑胶项炼的狂欢客在街上摩肩擦踵，不像美国大多数城市禁止在公共场所饮酒，这里的人可以在街上啜饮霓虹色塑胶杯里的鸡尾酒。

30岁的尼可（Niko）戴着一顶绿色鸭舌帽和太阳眼镜，尽管太阳老早下山。他解释自己为何配戴口罩：「我相信COVID仍旧存在，但同时我们仍必须生活。」

53岁的卡本特（Sherry Carpenter）带着2个女儿从隔壁的阿肯色州来到这里，她才不想听到什么疫苗。

她把口罩捏在手里，完全拒绝健康通行证这个主意。她把接种疫苗与堕胎相比，「我认为每个人都应该有选择的自由」。（译者：戴雅真/核稿：陈政一）

© 2021 AFP