纽时专访：库克谈苹果自驾车计画 对特斯拉表钦佩

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（法新社旧金山6日电） 纽约时报（New York Times）5日发布对苹果公司（Apple）执行长库克（Tim Cook）的专访，库克在受访中形容苹果与自驾车是理想搭配。

法新社报导，关于iPhone制造商苹果可能生产自驾车的传言不断，但苹果一直对进军自驾车市场计画守口如瓶。

有报导指称，日本日产汽车公司（Nissan）及韩国现代汽车（Hyundai）可能与苹果针对自驾车进行结盟，但这两家公司2月时已否认。

库克接受纽时作家史威瑟（Kara Swisher）播客节目Sway专访时表示：「自驾车是一种机器人，你可以透过自动装置从事许多事情。」

库克指出：「我们乐于整合硬体、软体和服务，并且找出它们的交叉点，因为我们认为那正是神奇事物发生之处。」

库克暗示，由苹果打造汽车制造商使用的自驾技术平台，可能是选项之一。他还对电动车制造商特斯拉（Tesla）表达钦佩之意。特斯拉是研发车辆自驾功能的公司之一。

库克提及，他未预期自己会再继续领导苹果10年，但目前尚未有辞职计画。

库克于2011年8月24日正式接任苹果执行长，即将于今年8月满10年，史威瑟在专访中询问下一个10年，库克是否还会继续领导苹果。

库克不愿谈论接班计画。但回答称，10年是一段很长时间，也许不会再掌舵10年。

© 2021 AFP