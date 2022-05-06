纽时指美提供情资助乌克兰杀俄将 美国防部否认

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（法新社华盛顿5日电） 针对「纽约时报」报导美国提供俄罗斯将领在战场上位置的情报、协助乌克兰军方击杀他们，美国国防部今天予以否认。 纽约时报刊出爆炸性报导，称美国在俄乌战争中提供有关俄军的情报给乌克兰，协助乌军锁定并击毙多名俄军将领。美国国防部发言人柯比（John Kirby）回应说，美国确有提供军事情报给乌军，「协助乌克兰人捍卫自己的国家」。 柯比说：「我们不会提供高阶军事领袖在战场上的位置情报，或参与乌军锁定攻击目标的决定。」 纽时引述不具名美国高阶官员的说法提到，约有12名俄军将领被乌军击毙，其中「许多人」是在美国情报的协助下被锁定。 报导称，乌军结合美方提供的消息和自己的情报，锁定俄国军官发动袭击。