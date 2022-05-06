纽时指美提供情资助乌克兰杀俄将 美国防部否认
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（法新社华盛顿5日电） 针对「纽约时报」报导美国提供俄罗斯将领在战场上位置的情报、协助乌克兰军方击杀他们，美国国防部今天予以否认。 纽约时报刊出爆炸性报导，称美国在俄乌战争中提供有关俄军的情报给乌克兰，协助乌军锁定并击毙多名俄军将领。美国国防部发言人柯比（John Kirby）回应说，美国确有提供军事情报给乌军，「协助乌克兰人捍卫自己的国家」。 柯比说：「我们不会提供高阶军事领袖在战场上的位置情报，或参与乌军锁定攻击目标的决定。」 纽时引述不具名美国高阶官员的说法提到，约有12名俄军将领被乌军击毙，其中「许多人」是在美国情报的协助下被锁定。 报导称，乌军结合美方提供的消息和自己的情报，锁定俄国军官发动袭击。
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柯比则说，乌克兰是自行决定是否要攻击俄军将领。 他说：「乌克兰结合我们和其他伙伴提供的资讯，与他们自己在战场上搜集的情报。然后他们自行做决定，自主行动。」 美国国家安全会议（National Security Council）发言人华森（Adrienne Watson）指称纽时报导「不负责任」，还说美国提供战场情报给乌克兰，是协助乌克兰保卫国家，而非「击杀俄国将领」。 自俄国2月24日入侵乌克兰以来，美国对乌克兰的支援有增无减，也愈来愈直接。 美国一开始说，只是想协助乌克兰存活下来；如今华府表示，美方在这场战争中的目标是长期削弱俄罗斯。
© 2022 AFP