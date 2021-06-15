纽时：中国病毒学家石正丽否认病毒来自武汉实验室

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（法新社华盛顿15日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）源头近期再成焦点，中国病毒学家石正丽接受纽约时报访问时捍卫武汉病毒研究所。但纽时表示中国政府爱搞神秘，石正丽说词不易验证，疫源疑云难以消散。

「纽约时报」（The New York Times）上周透过手机联系上石正丽，她在简短通话中否认相关指控，语调中带有愤怒表示：「如果没有证据，我到底要怎么拿出证据？」

她在简讯中写道：「我不知道世局怎么演变至此，一个无辜的科学家不断遭人泼脏水。」

2019冠状病毒疾病疫情爆发后，病毒源自中国科学院武汉病毒研究所的说法起初未在科学界获广泛共鸣。随着美国总统拜登要求深入调查，众多科学家敦促中国政府坦率面对，病毒从实验室外泄的论点再度成为焦点。

今年3月，世界卫生组织（WHO）专家报告指出实验室是疫源的可能性极低。报导写道，科学家普遍同意，实验室外泄论缺乏直接证据支持；但愈来愈多科学家现在认为，在彻底调查前驳斥相关假设为时过早。

被中国媒体称作「蝙蝠女侠」的石正丽如今身处疫源风波核心。部分科学家说，石正丽在不够安全的环境从事高风险的蝙蝠冠状病毒实验，她的武汉病毒研究所同事在疫情大规模爆发前疑似染疫的报导更启人疑窦。

石正丽透过电子邮件受访指称外界怀疑毫无根据，并斩钉截铁否认武汉病毒研究所在疫情爆发前握有新型冠状病毒来源的说法。

但报导写道，中国政府拒绝开放石正丽的实验室供独立调查，也不公开相关研究资料，使外界难以验证石正丽的说词，2019冠状病毒疾病大流行前，在以蝙蝠冠状病毒实验闻名的研究所所在城市肆虐蔓延，重重疑云因此更难消散。

© 2021 AFP