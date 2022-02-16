纽时：俄花滑美少女瓦莉娃送检样本 验出3种物质

（法新社纽约15日电） 「纽约时报」今天报导，俄罗斯花式滑冰美少女瓦莉娃（Kamila Valieva）涉服禁药在北京冬奥掀波，在她送检的样本中，发现3种用以治疗心脏病的不同物质。

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法新社报导，瓦莉娃在冬奥比赛期间，得知她去年12月药检验出对曲美他?（trimetazidine）呈阳性反应。曲美他?是用于治疗心绞痛药物，也可以增强耐力。

体育仲裁法庭（CAS）昨天裁定，她可以继续在冬奥参赛，但不代表她已排除涉用禁药且仍可能在日后面临惩处。

纽时报导，瓦莉娃送检样本还验出心脏病用药hypoxen和左旋肉酸（L-carnitine），这两种药不在世界反禁药组织（World Anti-Doping Agency, WADA）禁用之列。

报导指出，在13日送交体育仲裁法庭听证的文件中，有瓦莉娃送检样本验出不同物质的陈述。体育仲裁法庭最终裁定准许瓦莉娃完成比赛，但这项裁决引发争议。

国际奥会（IOC）纪律委员会常任主席欧斯华（Denis Oswald）在北京告诉记者，瓦莉娃在体育仲裁法庭听证表示，她检测呈阳性是因为她「沾到」祖父的药物。

俄罗斯媒体报导，瓦莉娃据称与祖父共用相同的玻璃杯，她的祖父为治疗心脏病服用曲美他?。

纽时报导，瓦莉娃的祖父9日提供俄罗斯反禁药官员一段预录影片，他在影片中表示使用曲美他?是在治疗（心脏病）「发作」。

瓦莉娃的祖父在影片中展示药包。

纽时报导，瓦莉娃的母亲在同一场听证中指出，瓦莉娃送检样本被验出含有hypoxen物质是在治疗心脏问题。

她还说，瓦莉娃的祖父每天都陪着她练习。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

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