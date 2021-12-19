纽时：情报错误殃平民 美中东空袭误伤数千无辜

（法新社华盛顿18日电） 纽约时报今天报导，新取得的五角大厦文件显示，美国在中东的空战「情报错误百出」，导致数以千计平民死亡，包括许多孩童。

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报导指出，机密文件涵盖1300多份平民死亡通报，和政府所说这场战争精准投弹的说法不符。报导还说，政府常做不到对透明与究责的承诺。

纽时在该报两部分系列报导的第1部分中指出：「提供的纪录中，无一有记载不法行为或纪律处分。」

纽时提及的多个案例先前虽已披露，但纽时表示，其调查显示平民死亡人数被「大幅少算」至少数百人。

文件中提及的3个案例中，有1宗是2016年7月19日美国特种部队执行的轰炸事件，地点据信是叙利亚北部3个伊斯兰国（Islamic State）组织的集结区。最初报告提及有85名战士死亡，但死者其实是120名农人和村民。

另一案例是2015年11月在伊拉克拉马迪（Ramadi），1名男子被看到拖行「不明重物」进入伊斯兰国阵地。根据检视发现，此「重物」是个在空袭中死亡的孩子。

纽时这份报导指出，监视画面不佳或不足常导致致命的瞄准错误，平民即使幸存下来也落得身残疾，治疗费用高昂，拿到慰问金的却屈指可数。

纽时请美军中央司令部（CENTCOM）发表评论，发言人鄂班（Bill Urban）表示，「就算是世上最棒的技术也会犯错，无论是因为情报不完整，或是对情报的解读错误造成。我们试着从错误中学习」。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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