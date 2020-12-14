纽时：MLB印地安人队名涉歧视 本周宣布更名

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（法新社克里夫兰13日电） 纽约时报今天报导，在美国原住民团体批评「印地安人」这个队名有种族歧视的意涵后，美国职棒大联盟MLB克里夫兰印地安人队未来将弃用这个队名。

印地安人队自1915年以来使用这个队名已经超过一个世纪，但也承受要求更名的压力一段时间了。球团老板为试图减少相关的批评，已经先把「瓦荷酋长」（Chief Wahoo）的队徽改掉，并宣布将审视「印地安人」这个队名是否要改变。

纽约时报（The New York Times）今天报导，该队预料将在本周宣布更名，但目前不确定何时要正式改名，或该队是否已经选好新的队名。

印地安人队将成为改掉与美国原住民相关队名的最新一支美国运动团队。今年稍早，职业美式足球联盟（NFL）华盛顿红人队才因为队名含有种族歧视的意涵，决定放弃「红人」这个队名。

印地安人队史曾两度拿下世界大赛冠军，最近的一次是在1948年。他们至今已经72年未再尝冠军滋味，是北美棒球史上最长的纪录。

法新社表示，更名的决定对美国原住民团体来说是个胜利，但也有些人认为这是「政治正确」过头的结果。

© 2020 AFP