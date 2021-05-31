纽澳总理峰会 淡化彼此应对中国的歧见

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（法新社威灵顿31日电） 纽西兰与澳洲今天领袖峰会，两国淡化中国政策歧异，坚称纽澳对中态度一致。纽西兰总理阿尔登否认讨好中国而软化人权立场，澳洲总理莫里森甚至连中澳间的紧张都一并淡化。

莫里森（Scott Morrison）这次是COVID-19疫情爆发以来首度出访纽西兰，并与阿尔登（Jacinda Ardern ）举行总理峰会。莫里森在会后记者会还特别为纽国缓颊，称纽西兰对中国的态度无损「五眼联盟」彼此间的关系。

阿尔登政府因对其最大贸易伙伴中国的人权纪录批评不够猛烈招致抨击，澳洲则因较直言的立场惹来北京惩罚性贸易措施。

中间偏左的阿尔登今天在纽国南岛昆士镇（Queenstown）与莫里森会后，坚称纽澳对中国态度一致。两位领袖会后并发布联合声明，对香港自由一点点地消失以及新疆维吾尔人遭受的待遇表达「深切关切」。

阿尔登告诉记者：「你会看到澳纽在这些议题上立场如此相同....所以，我真的要驳斥认为我国对这些极重要议题态度不够坚决的说法」。

她说：「就像许多家庭一样，我们（纽澳）偶尔会意见不合…但我们的情谊远远大于分歧。」

阿尔登和莫里森也赞成进一步调查2019冠状病毒疾病（Covid-19）疫情起源。

纽西兰政府去年不愿签署「五眼联盟」（Five Eyes）谴责香港局势发展的声明，本月又坚持国会有关维吾尔人的动议必须删除「种族灭绝」（genocide）字眼。澳洲却因完全支持「五眼联盟」声明引来北京严词抨击，多项进口中国商品也遭课税。

「五眼联盟」包括纽、澳、美国、英国、加拿大。

莫里森说，澳纽都希望印太地区自由和平，也将致力确保那个目标不受中美紧张升高威胁，「世界充斥着美中战略竞争，那是不言而喻的事实，我会说，我们都认为，这样的战略竞争不必然导致冲突可能性升高」。

© 2021 AFP