纽约仅准打疫苗者室内用餐 巴西总统路边吃披萨

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（法新社纽约联合国总部20日电） 巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）赴美国纽约出席联合国大会，但可能因他不愿接种COVID-19疫苗而不得进入餐厅用餐，只好在人行道上吃披萨。

纽约市上周开始执行新规定，任何人都必须出示至少接种一剂COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗的证明才能在室内用餐、娱乐和健身，而波索纳洛自称并未接种。

巴西总统府秘书长拉莫斯（Luiz Eduardo Ramos）在推特上传波索纳洛于路边与其他访团官员一起吃披萨的照片，文字注明：「纽约的豪华晚宴。」

巴西观光部长马查多（Gilson Machado）也在社群网站Instagram上传波索纳洛手里拿着一片披萨的照片，标注这一餐是披萨和可乐。

巴西专栏作家阿兹维多（Reinaldo Azevedo）指出纽约正实施疫苗证明的规定，说：「波索纳洛喜欢故作谦虚…但这不是口味的问题。」

联合国大会本周在纽约举行，纽约市政府致信大会主席夏希德（Abdulla Shahid），强调会场等同会议中心，因此所有出席代表都须接种疫苗。

夏希德起初支持这项规定，后来又改变主意，决定采行自我约束制，不用出示证明即可进入联合国纽约总部开会。

依惯例，巴西总统是首位在联合国大会上发言的国家元首，波索纳洛预定于明天上午发表演说。他处理国内疫情的方式饱受抨击，曾声称自己是全巴西最不可能接种COVID-19疫苗的人。

波索纳洛昨晚抵达纽约，巴西媒体报导，他为了避开在旅馆大门前怒吼「波索纳洛滚蛋」的示威群众，只好走后门。

© 2021 AFP