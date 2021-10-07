纽约佳士得秋季拍卖会 毕卡索2幅作品将登场

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（法新社纽约6日电） 纽约佳士得（Christie's）下月举行秋季拍卖会，将拍卖毕卡索（Pablo Picasso）两幅作品，其中一幅过去60多年来都由私人家族典藏，从未拍卖。

佳士得表示，毕卡索画作「身着土耳其服饰盘坐女子（贾桂琳）」，预估价值2000至3000万美元，这幅作品在完成2年后，亦即1957年以来，一直由同一个家族典藏。

这幅油画是毕卡索以他的第二任妻子贾桂琳（Jacqueline Roque）为主角的诸多肖像画之一。

佳士得表示，除了毕卡索作品外，秋拍艺术品还包括米罗（Joan Miro）、夏加尔（Marc Chagall）、马蒂斯（Henri Matisse）、布拉克（Georges Braque）和恩斯特（Max Ernst）等画家作品 ，这些作品也由同一家族典藏逾30年。

纽约佳士得将在11月8至12日举行秋季拍卖会。

毕卡索另一幅名称相似作品「身着土耳其服饰的盘腿女子-贾桂琳」（Crouching Woman in Turkish Costume -- Jacqueline），2007年在佳士得拍卖会上以3000万美元落槌。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2021 AFP