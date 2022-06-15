纽约动物园象裁定未遭监禁 动保组织仍愿奋斗

（法新社纽约14日电） 纽约法院今天裁定布朗克斯动物园中的母象不符作为一个「人」的定义，因此并未遭到非法监禁，动物维权组织表示未来仍有望为这个主张奋斗。

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法新社报导，纽约州上诉法院以5票对2票否决「非人类权益计画」（Nonhuman Rights Project）提出的人身保护令诉讼程序，这意味着母象「快乐」（Happy）将留在生活了45年、占地约4047平方公尺大园地，而非移至更大的保护区。

负责审理本案的首席法官迪菲奥里（Janet DiFiore）补充说：「用这种方式给予一个非人类动物法人资格，将对人类和动物在生活各方面的互动产生重大影响，包括蒙受破坏财产权、农业和其他产业，以及医疗研究努力的风险。」

她还说，如果给予大象这样的救济，那么「海豚或狗呢？牛、猪或鸡呢？这些物种通常被限制在比布朗克斯动物园（Bronx Zoo）的大象围栏更拘束的条件下」。

非人类权益计画肯定那两名持不同意见的法官，并表示他们的观点及本案在纽约最高法院审理的事实，代表了未来仍有望为这个诉求奋战。

法官威尔森（Rowan Wilson）写道：「当多数人回答『不，动物不应拥有权利』时，我替那只动物担心，但我更担心的是这个答案是如何否定和贬低人类理解、同理和关怀的能力。」

© 2022 AFP