纽约大都会3.41亿美元签林多 大联盟史上第3大约

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（法新社洛杉矶31日电） 根据美国媒体今天晚间报导，美国职棒大联盟纽约大都会明星游击手林多和球队签下10年、3.41亿美元（约新台币97.4亿元）合约，这份合约排行大联盟史上第3大。

法新社引述美国运动频道ESPN报导，27岁的林多（Francisco Lindor）的交易额仅次于洛杉矶天使球星楚劳特（Mike Trout）的4.265亿美元及洛杉矶道奇外野手贝兹（Mookie Betts）的3.65亿美元。

楚劳特在2019年3月和天使签约，贝兹是去年7月与道奇签约。

林多设定在大联盟开幕日（4/1）前作为谈妥延长合约的最后期限。一旦没有签约，他说，他准备在赛季结束后的冬天成为自由球员。大都会在周四的开幕战中将对上华盛顿国民。

纽约大都会在1月以4名球员，从克里夫兰印地安人手中换来林多和右投卡拉斯柯（Carlos Carrasco）。

在印地安人的6个赛季中，林多拥有2成85打击率、138发全垒打、411分打点和99次盗垒成功。

林多去年因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情打出最糟糕的赛季表现，在缩短的60场比赛中打击率2成58，仅轰出8发全垒打和27分打点。

© 2021 AFP