纽约州检发现川普集团诈欺重大证据 川普再选路遥

（法新社纽约19日电） 美国纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）今天指出，她调查川普家族事业时发现欺骗或误导行为的「重大证据」。这使得前总统川普企图终结这项调查的努力，面临了更沉重压力。

广告 继续浏览后续

法新社报导，在昨晚的卷宗中，詹乐霞写道，这项正在进行的民事调查发现，川普集团（Trump Organization）欺诈性高估多项资产并取得贷款，再估低这些资产的价值以尽量减少税负支出。

詹乐霞要求1名法官，勒令川普和两名年长子女━小唐纳．川普（Donald Trump Jr.）与伊凡卡（Ivanka Trump）对历时多年的调查提供证词。这项调查已对川普可能寻求2024年再度竞选总统的计画构成威胁。

民主党籍的詹乐霞自2019年3月展开调查以来，这份卷宗成为她对川普企业最详尽的指控。

她指称，川普集团为「经济利益」对国税局、银行和保险公司等金融机构「虚伪陈述」资产价值。

据称的虚伪估值，包括位于纽约曼哈顿（Manhattan）的川普大楼（Trump Tower）顶层豪华公寓估值为实际价格3倍，高估2亿美元。

另外1项指控称，川普集团「隐瞒」纽约市郊豪宅开发案价值似乎下滑逾8成的状况。

川普企图阻挡詹乐霞侦讯他和两名年纪较长子女。川普家族已宣称这项调查出于政治动机，并要求法院撤销对川普等3人的传票。

詹乐霞写道，「川普家族必须遵从我们国家的法定传票，提供文件和证词，因为这个国家没有人能够选择法律是否以及如何适用于自己。」

川普委任律师哈巴（Alina Habba）发电邮告诉法新社，詹乐霞提出的指控「只是对我委托人一连串毫无根据攻击的最新一次打击」。

小唐纳．川普发推文指出，詹乐霞的调查「只不过是她代表民主党施加的政治报复」。

川普次子艾瑞克．川普（Eric Trump）为川普集团执行副总，他在2020年10月已就此案接受纽约州检察署访谈。

若詹乐霞发现不当财务行为的证据，她仅能控告川普集团损害而无法提起刑事告诉。（译者：徐睿承/核稿：严思祺）

© 2022 AFP