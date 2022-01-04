纽约州检察长对川普两子女发传票

（法新社纽约3日电） 今天公布的法庭文件显示，美国纽约州检察长詹乐霞已对前总统川普及他的子女小唐纳．川普与伊凡卡发出传票，以调查川普家族的商业往来。

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根据法庭文件，民主党籍的詹乐霞（Letitia James）展开这项民事调查已长达数年，她上个月发出传票，要求小唐纳．川普（Donald Trump Jr.）与伊凡卡（Ivanka Trump）提供证词。

「华盛顿邮报」（Washington Post）去年12月报导，詹乐霞要求川普在今年1月7日亲自到她的办公室作证，而今天公布的文件也显示，调查人员首度要求川普的长子与长女宣誓作证。

在华邮刊出上述报导后，川普控告詹乐霞发起具有政治动机的调查，侵害他的宪法权利。

詹乐霞的发言人今天表示：「尽管川普集团（Trump Organization）多次尝试拖慢我们的调查，但我们有信心，我们的问题将获得解答，真相终会揭露，因为无人能凌驾于法律之上。」

川普家族委任律师哈巴（Alina Habba）表示，川普家族将对这项传唤提出挑战。哈巴提及詹乐霞表示：「她透过政治猎巫让办公室成为武器的方式，逾越了起诉标准的所有界线，侵害宪法保障的基本权利。」

哈巴说：「她的行为已经对美国民主构成威胁，我将追究她的最大责任。」

詹乐霞正在调查川普集团是否违法谎报资产价值，从而获取银行和税务优惠。

詹乐霞怀疑川普集团在申请银行贷款时，浮报特定资产价值，后来申报资产时又为减税少报价值，因此于2019年3月发起调查。

© 2022 AFP