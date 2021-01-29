纽约州检察长：安养院染疫病殁者恐比统计多50%

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（法新社纽约28日电） 美国纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）今天表示，对于在安养中心因2019冠状病毒疾病（COVID-19）而亡故的人数，纽约州的统计可能低估了50%。

在纽约州已近4万3000人因染疫病殁，高出美国其他州。

纽约州官方表示，病故者之中，大约有8500人是住在安养中心的年长者。

詹乐霞在长达76页的报告中指出，她发现，调查人员接获通报的死亡人数，和州长古莫（Andrew Cuomo）政府发布的数字之间，两者出入很大。

她说，随着疫情发展及调查持续，有必要厘清纽约州的安养中心住客病殁率为何这么高。

法新社报导，古莫处理疫情危机，大致上受到赞扬，但安养中心的染疫病亡问题却是他的痛处。

古莫在去年3月疫情爆发初期，下令安养中心接收一些病毒检测结果呈阳性的病患，因此遭受批评。

纽约州卫生厅否认这道命令导致病毒如野火般在安养中心蔓延，反倒责怪安养中心工作人员；但这些工作人员并不知道接收的患者染疫。

詹乐霞说，有一家安养中心向纽约州卫生厅通报11 起死亡病例，却向调查人员通报有40例。

数字少算的部分原因是，纽约州只统计在州内安养中心病故的人数，未计入被送医、于医院死亡的人数。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP