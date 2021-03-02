纽约州长古莫性骚连环爆 第3名女子指控索吻

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（法新社纽约1日电） 美国纽约州长古莫（Andrew Cuomo）涉嫌性骚扰两名前助理，他已经同意配合接受调查，但今天又有一名女性出面指控古莫行为不当，曾对她摸背又索吻，要求古莫辞职的声浪已高涨。

身陷性骚扰丑闻的古莫声称，他的行为遭到「错误解读」，引发各界抨击，他的民主党同僚也严厉批评。

33岁的鲁克（Anna Ruch）告诉「纽约时报」（The New York Times），她在2019年9月的一场婚礼遇见古莫。鲁克说自己接待古莫时，他将手放在她露出的下背部，她赶紧推开，古莫接着抚摸她的脸，询问能否亲吻她。

鲁克还说：「我当下感到非常困惑、震惊且难堪。那一刻，我把头转开，一句话都说不出来。」

去年春天，古莫因为直言不讳的风格，以及在2019 冠状病毒疾病（COVID-19）疫情简报会上具有同理心的发言，与时任总统川普（Donald Trump）轻忽疫情的作风迥异，因此一跃成为全国政治明星。

但古莫最近却因为对纽约州境内长照机构疫情扩散处理不当而深陷风暴。

25岁的前卫生顾问班奈特（Charlotte Bennett）几天前才告诉纽约时报，古莫去年春天对她性骚扰，在班奈特出面指控的前4天，前助理鲍蓝（Lindsey Boylan）也控诉古莫曾对她有不必要的肢体接触。

纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）今天稍早表示，古莫的办公室已经写信给她，同意她的要求，对相关指控进行独立调查。

詹乐霞在声明中说：「我们不能等闲视之，性骚扰的指控始终都该严肃以对。」

詹乐霞提到，这封信指出，调查结果将在「公开报告中披露」。

古莫昨天说，他对自己的举动「遭错误解读为令人厌恶调情」感到「真心抱歉」，但他坚决否认有不适当的接触或提议。性骚扰丑闻已让古莫面临与日俱增的压力。

© 2021 AFP