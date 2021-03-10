纽约州长古莫涉性骚 第6名女子指遭伸咸猪手

广告 继续浏览后续

（法新社纽约9日电） 美国纽约媒体今天报导，又有一名女性出面指控纽约州州长古莫（Andrew Cuomo）毛手毛脚，如今指控古莫骚扰或做出不当行为的女性增至6人。

不过，63岁的古莫坚持立场，再度排除辞官的可能性。

民主党籍的古莫表示并「不清楚」新的指控，重申他会等待性骚指控的独立调查结果出炉，再谈下一步。这项调查是由纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）监督。

最新指控曝光后不久，古莫在视讯简报上说：「就让调查厘清事实，我们到时候再做决定。」

纽约州首府阿尔巴尼（Albany）的「时代联合报」（Times Union）报导，提出最新指控的是州长手下一名职员，但姓名未曝光，事件是去年发生在古莫官邸。

时代联合报说，这名女子没有提出告诉，但她的指控被送交至州长法务部门与纽约州检察长办公室。

古莫担任纽约首长10年时间，任期2022年结束，今天的最新性骚指控进一步削弱他州长地位。

古莫一度因为处理纽约州2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情得宜而广获赞赏，如今却因涉及性骚跌落神坛，共和党籍人士与性骚受害者都敦促他辞职。

共和党州议员已在民主党占多数的纽约州议会发动弹劾程序，但成功机率多高很难判定。弹劾案须在州众议会取得简单多数，在州参议会达2/3多数才能通过。

© 2021 AFP