纽约州长古莫遭控性骚 民主党自家人吁全面调查

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（法新社纽约25日电） 美国纽约州长古莫（Andrew Cuomo）遭前助理指控性骚扰，愈来愈多政治人物呼吁调查此事，纽约市长白思豪今天也出面表示「我们必须知道真相」。

古莫前助理鲍蓝（Lindsey Boylan）昨天在部落格贴文中指控，自己2015到2018年替古莫政府工作期间遭到古莫性骚扰。

她表示，古莫未经她同意强吻她的嘴巴，两人一同搭机出差期间，古莫还提议玩脱衣扑克，并「竭尽所能要摸我下背部、手臂和大腿」。

古莫办公室发布声明，表示鲍蓝「所谓不当行为的说法完全不实」。

鲍蓝去年12月透过社群媒体推特（Twitter）发文指控古莫性骚扰时，63岁的古莫也说「这不是真的」。鲍蓝当时并没有提供细节。

民主党籍、古莫长期对手纽约市长白思豪（Bill de Blasio）向记者们表示：「我们需要全面独立的调查。这是非常严重的指控，我们必须知道真相。」

反性骚扰基金会「时间到了」（Time's Up）主席陈远美（Tina Tchen）也表示，古莫政府「应该立刻对这些指控执行全面且独立的调查」。

古莫去年春天以直言不讳但又富有同理心方式简报冠状病毒疫情，与时任总统川普以轻蔑态度看待疫情方式大相径庭，一夕之间成为家喻户晓的知名人物。

但正当古莫在处理纽约州护理之家疫情面临愈来愈大的风暴之际，又遭前助理指控性骚扰。

纽约联邦检察官已展开初步调查，要确认古莫政府是否蓄意隐瞒护理之家死亡人数。

在纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）指出古莫政府将染疫病故人数低估数千人后，纽约州政府被迫将死亡总数由8500人上修至1万5000人。

纽约州众议员金兑锡（Ron Kim）表示，他曾因护理之家议题抨击古莫，古莫因此誓言要「毁掉」他后，古莫目前也面临霸凌者的指控。

古莫担任纽约州长已10年，第3任任期将于明年届满。古莫被认为是温和派人士，并经常与民主党内左派成员发生冲突。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP