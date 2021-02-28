纽约州长古莫遭控性骚 第2人出面指控

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（法新社纽约27日电） 美国纽约州长古莫（Andrew Cuomo）24日遭前助理指控性骚扰后，现在又有一名前助理出面指控，但遭古莫否认。

第2名提出控诉的是25岁的前卫生顾问班奈特（Charlotte Bennett），她告诉「纽约时报」，古莫2020年春天对她性骚扰。

「纽约时报」报导，根据班奈特透露，63岁的古莫去年6月对她说，他乐于和20多岁的女性约会，还问她认为年龄会不会成为男女交往的问题。

班奈特还说，她对古莫的幕僚长兼法律顾问谈及此事后，遭调职到另一栋大楼。她喜欢新工作，因此决定不再坚持当局一定要调查此事。

去年春天，古莫因为直言不讳的风格，以及在疫情简报会上深富同理心的发言，与时任总统川普不屑于疫情作风迥异，一跃而为全国政治明星；但最近的他，却因为对州内长照机构疫情扩散处理不当而深陷风暴。

古莫今天在声明中说，「我从未对班奈特小姐做过任何�u矩行为，也没想过要对她不规矩」；他说，他当时是想鼓励班奈特，因为班奈特对她说自己曾遭性骚。

古莫呼吁针对指控进行「充分且彻底的外部调查」，「我请所有纽约人等调查报告出炉、知道真相后，再做出评断」。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP