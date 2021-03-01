纽约州长致歉 但否认性骚

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（法新社纽约28日电） 美国纽约州长古莫（Andrew Cuomo）今天表示，若他的言行曾被「误解为讨厌的调情」，他「真的很抱歉」，但他否认曾不当碰触或向任何人求欢。

36岁的古莫前助理鲍蓝（Lindsey Boylan）24日表示，她2015到2018年替纽约州政府工作期间，遭到古莫性骚扰。「纽约时报」昨天报导，25岁的前卫生政策顾问班奈特（Charlotte Bennett）也表示，古莫去年曾对她性骚扰。

班奈特向纽时透露，63岁的古莫去年6月对她说，他乐于和20多岁的女性约会，还问她认为年龄会不会成为男女交往的问题。尽管古莫从未对她有肢体碰触，但班奈特说，「我认为州长想与我上床，我当时感到非常不舒服和害怕」。

古莫遭遇外界严厉批评声浪，连他所属的民主党也有不少人出面抨击。

古莫发出声明说：「有时我觉得我是在开玩笑，讲出自以为好笑的笑话…我无意冒犯，只是想在谈到非常严肃的事时，增添一些趣味和玩笑。」

「我现在知道，我的互动可能没关注到旁人感受或太私人。」

古莫坦承，他有些话可能会「被误解为讨厌的调情」，对于任何有此感受的人，古莫说他「真的很抱歉」。但他否认曾不当碰触或向任何人求欢，并说他已要求针对相关指控展开独立调查。

© 2021 AFP