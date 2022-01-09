纽约市大火 至少19死

（法新社纽约9日电） 纽约市布朗克斯（Bronx）区一栋大型公寓今天发生大火，市长亚当斯表示，至少19人死亡，且数十人受伤，当地媒体报导说，死者包括数名孩童。

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法新社报导，亚当斯（Eric Adams）指出：「已知19人不幸死亡，数人伤势严重，这可说是纽约史上最严重的火灾之一。」并说已知63人受伤。

「纽约时报」（New York Times）报导，伤者送往5家医院，当中多数是心跳与呼吸中止。

4天前位于费城的一栋3层楼高的国宅也曾发生大火，12人命丧火场，当中包括8个孩童，可说是近来美国死伤最严重的火灾之一，而纽约的这起大火，死亡人数恐怕还会再攀升。

美国国国家广播公司（NBC）报导，消防局长尼格罗（Daniel Nigro）表示：「上回造成惨重死伤的火灾发生在30年前，同样是在布朗克斯区。」

至少出动了200名消防队员到场灌救。起火现场在东181街，一栋楼高19层公寓的2楼及3楼，约莫上午10时许窜出火苗。这栋公寓位于布朗克斯动物园（Bronx Zoo）以西，且两地相隔只有数个街区。

大火迅速吞噬这栋建筑物，尼格罗表示，烟雾如此浓密可说是「前所未见」。

社群网站广传的图像与影音显示，这栋砖造大楼的3楼窗户窜出阵阵大火及浓密黑烟，于此同时，消防队员操作云梯抢救。

至于起火原因仍有待厘清。（译者：曹宇帆）

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