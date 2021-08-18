纽约市率先推疫苗护照 不打疫苗很多地方去不了

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（法新社纽约17日电） 纽约成为全美国第一个强制接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗的城市。纽约市居民今天起在进入餐厅、健身房和电影院前，必须出示疫苗接种证明。

传染力超强的Delta变异株让美国疫情压不下来，民主党籍市长白思豪（Bill de Blasio）上月宣布这项政策，设法提升疫苗覆盖率。

33岁的夏恩（Casey Shane）说：「这根本不用多想。」他在进入曼哈顿一间健身房之前，从手机秀出州政府发的疫苗证明。

担任演员的夏恩说：「如果你想要继续从事你所爱做的事，这就是你必须做的，不仅是保护自己、也是保护他人。」

纽约市领先全美其他城市，规定在进入餐厅、酒吧、夜店、娱乐场馆与博物馆前，必须出示至少施打一剂疫苗的证明。

当局将自9月13日后对违规场馆开罚，违者将面临1000美元（约新台币2.8万元）罚金；12岁以下儿童不适用这项规定，因为他们还不符合疫苗施打资格。

白思豪今天告诉记者：「这是我们把这座城市完全恢复原本样貌的方式。」

尽管还有一个月才强制实施，但有许多商家表示他们已准备好了。

位于上西城（Upper West Side）的「纽约运动俱乐部」（New York Sports Club）健身中心表示，凡没有施打疫苗的会员、访客和员工都「不能例外」，公告上写着「有证明，才能进」。

健身中心经理魏德（Michelle Weed）说：「我们的会员都是常客，他们知道（规定），都会照做。」「到现在还没有人因此被请回。」

去年春天疫情横扫纽约以来，全市超过800万人口有3万3000多人染疫丧命，许多纽约人至今余悸犹存。

官方数据显示，约74%纽约民众已接种至少一剂疫苗。

17岁的提斯比（Thisbe）表示，如果和她一起进到电影院的观众也都和她一样有打疫苗，她会觉得安全许多。

尽管如此，并非每位接受法新社访问的民众都支持纽约市这项政策，有些商家认为这会让顾客打退堂鼓。

47岁的塞缪尔（Samuel）坐在曼哈顿一家爱尔兰酒吧吃午餐，他说：「这不是美国作风，我不喜欢被迫做某件事。」他自己虽然有接种疫苗，但认为这应是个人选择。

好几个城市也跟进纽约作法，其中旧金山规定自本月20日起，进入室内场馆也必须出示完整接种证明。然而德州因共和党籍州长下令禁止强制接种疫苗，当地城市情况正好相反。

74岁的席柏多（Alton Thibodeaux）和妻子从路易斯安那州来到纽约，准备在一间法国餐厅用餐，他们手上都拿着疫苗接种卡。路易斯安那州也是疫苗施打率吊车尾的州。

已退休的席柏多说：「我认为这是我们摆脱疫情的唯一方式。」「这不应该是政治议题。去打疫苗就对了。」（译者：陈怡君/核稿：林治平）

© 2021 AFP