纽约新市长：改善治安首须解决枪枝泛滥

（法新社纽约23日电） 新任纽约市长亚当斯（Eric Adams）走马上任才3周，市内就爆发多起枪枝暴力事件，员警出身的他想实现改善纽约治安的竞选承诺压力大增，强调关键是「解决枪枝流通问题」。

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21日纽约哈林区（Harlem）附近一场枪击事故，造成一名员警殉职，另一名警察重伤。

民主党籍的亚当斯掌理市政之初，这是最新一起引爆点；他上任至今才3周，对于他所谴责的犯罪行为，都尚未提出一套全面性整治计画。

最近发生的几起枪击案中，还包括布朗克斯区（Bronx）一起令人震惊事件，一名11个月大女婴遭流弹击中脸颊，当时她和母亲待在一辆停在路边的汽车里。

一般认为，这些事故是因武器易取得，导致枪枝暴力趋势扩大的冰山一角。

这位新市长曾在竞选时承诺，要强力对付犯罪行为，如今枪枝暴力正考验他能否兑现承诺；同时，亚当斯也可能为警政预算与降低犯罪策略等议题，准备和党内左翼人士摊牌。

亚当斯21日敦促联邦政府要采取管控枪枝行动，也呼吁纽约民众与警察配合，以共同根除暴力。

「推特（Twitter）、Instrgram和社群媒体，这些都不是你要保护的人。」亚当斯明显是斥责党内左翼人士，其中有许多人在线上鼓吹并推动要「砍掉」全美第一大警局纽约市警察局的预算。

纽约市人口900万，警方去年的纪录有488件凶杀案，比2020年增加4.3%；不过，约翰杰刑事司法学院（John Jay College of Criminal Justice）研究与评估中心主任巴茨 （Jeffrey Butts）指出，25年前纽约的凶杀案数字是当今的4倍。

亚当斯昨天告诉媒体，他将安排一场演讲，讲稿内容已近完成，将详述他对公共安全的愿景。而计画中关键是「解决枪枝流通问题」，因为若不这样，「我们是在浪费时间，将徒劳无功」。

© 2022 AFP