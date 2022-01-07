纽约时报多角化经营 买下体育新闻网站「运动员」

（法新社纽约6日电） 纽约时报这份指标性的美国报纸实施多角化经营，今天他们和美国运动新闻网站「运动员」一起宣布，纽约时报将买下「运动员」的消息。

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纽约时报（The New York Times）执行长勒菲安（Meredith Kopit Levien）在声明中表示表示，收购「运动员」（The Athletic）让他们能成为体育新闻的全球领导者，且能让全世界的英语使用者可有另一个理由，透过「纽约时报公司」来接触到日常新闻及生活所需。 纽约时报公司将支付5.5亿美元（约新台币153.45亿元）买下「运动员」。「运动员」在全美媒体不景气的情况下趁势崛起，6年来已成为体育报导的领导品牌。 勒菲安表示，这次将「运动员」纳入旗下，将让订阅纽约时报的订户，从现今的800万成长，达到逾1000万的目标。

根据勒菲安的声明，「运动员」是马瑟（Alex Mather）与汉斯曼（Adam Hansmann）在2016年1月所创立，截至2021年底，有约120万订户。

「运动员」发展迅速，2019年发行英国版，并在去年和澳洲的电视集团Optus Sport合作。 根据全球新创社群媒体平台Crunchbase的资料，「运动员」从成立以来，共从投资者那里募得1.395亿美元（约新台币38.92亿元）。2020年1月，他们最后一次募资时，公司市值达5亿美元（约新台币139.5亿元）至10亿美元（约新台币279亿元）之间。 那份声明指出，「运动员」将成为纽约时报旗下独立的子公司，两名创办人将以共同总裁的身份留任，马瑟也将担任总经理，汉斯曼也将担任营运长。 他们称这笔交易是他们的目标中，一个「令人兴奋的里程碑」，让粉丝透过深入、身历其境的新闻与故事，拉近与他们喜爱的球队、球员、联盟间的距离。

© 2022 AFP