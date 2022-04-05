纽约曼哈顿袭击7亚裔女 犯案男子仇恨犯罪起诉

（法新社纽约4日电） 美国曼哈顿地区检察官今天表示，今年2月，一名男子涉嫌在纽约于3个小时内暴力攻击7名亚裔女性，被依仇恨犯罪起诉。

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检察官布莱格（Alvin Bragg）表示，2月27日晚间6时至9时间，28岁的扎荣茨（Steven Zajonc）在曼哈顿东部与中部地区，攻击与殴打亚裔女性。

布莱格说，扎荣茨「选择性攻击7名亚裔女性，有些人是从身后遭到攻击，除了种族之外没有其他原因」。

布莱格表示，嫌犯挥拳或肘击受害者脸部后逃逸，其中一人遭推倒在地；受害者全都脸部受伤，其中一人因脑震荡住院。

他说：「这些对7名纽约女子的攻击，每一起都因反亚裔仇恨而加剧，这再次提醒民众注意亚裔美国人面临的可证明恐惧。」布莱格是担任曼哈顿地区检察官的第一位非裔美国人。

纽约警方透过监视录影画面和纽约公共图书馆（New York Public Library）员工证词找到扎荣茨，其中一起攻击发生在图书馆外头。

检方表示，犯嫌于3月2日被捕，被控「仇恨犯罪三级攻击」和「二级严重骚扰罪」。

布莱格说，他的办公室正在调查27起反亚裔仇恨犯罪案。

布莱格曾在2月表示，自2010年在曼哈顿成立一个特别部门以来，针对反亚裔犯罪的调查数量（当时为33起）从未如此高。

自2020年以及新型冠状病毒大流行开始以来，针对亚裔的种族攻击在美国有所增加。有些团体归咎于美国前总统川普（Donald Trump）公开指称「中国病毒」的相关言论。

纽约自2020年以来犯罪率不断上升，当局还指出许多攻击者患有精神疾病，例如今年1月，一名亚裔女子被一名患有精神毛病男子推入地铁轨道，遭进站列车辗毙。

© 2022 AFP